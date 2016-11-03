«Олимпиакос» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск
В четверг в матче пятого тура
регулярного сезона Евролиги сыграют греческий «Олимпиакос» и российский ЦСКА.
Их матч пройдет в Пиреях и начнется
в 22:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
Напомним, что в четырех стартовых турах армейский клуб одержал четыре победы. «Олимпиакос» из четырех матчей выиграл три.
Матч
Место и дата
03 ноября 22:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
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