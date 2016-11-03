«Олимпиакос» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск

В четверг в матче пятого тура регулярного сезона Евролиги сыграют греческий «Олимпиакос» и российский ЦСКА.

Их матч пройдет в Пиреях и начнется в 22:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в четырех стартовых турах армейский клуб одержал четыре победы. «Олимпиакос» из четырех матчей выиграл три.