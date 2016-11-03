НХЛ. «Монреаль» - «Ванкувер», «Анахайм» - «Питтсбург» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
3 ноября
Матч
Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Кутюрье), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).
Место и дата
03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Анахайм - Питтсбург - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Малкин (Куниц, Кессел), 7:41 (0:1). Каллен (Фер, Сестито), 10:24 (0:2).
Место и дата
03 ноября 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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