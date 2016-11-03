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НХЛ. «Монреаль» - «Ванкувер», «Анахайм» - «Питтсбург» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

3 ноября

Матч

Монреаль - Ванкувер - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Больё (Гальченюк, Галлахер), 32:22 (1:0). Митчелл (Флинн, Дано), 39:11 (2:0). Радулов (Гальченюк, Галлахер), 58:05 (3:0).

Место и дата

03 ноября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Кутюрье), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).

Место и дата

03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Питтсбург - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Малкин (Куниц, Кессел), 7:41 (0:1). Каллен (Фер, Сестито), 10:24 (0:2).

Место и дата

03 ноября 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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