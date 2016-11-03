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Россия – Финляндия. Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в матче первого тура стартового турнира Евротура – Кубка Карьяла – сыграют сборные России и Финляндии.

Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что 5 ноября в 14:30 (мск) россияне сыграют со шведами, а 6 ноября в 14:30 (мск) против чехов.

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

03 ноября 19:30, , Онлайн-трансляция

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