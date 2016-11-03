Россия – Финляндия. Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче первого тура стартового турнира Евротура – Кубка Карьяла – сыграют сборные России и Финляндии.

Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что 5 ноября в 14:30 (мск) россияне сыграют со шведами, а 6 ноября в 14:30 (мск) против чехов.