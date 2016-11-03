Россия – Финляндия. Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В четверг в матче первого тура стартового турнира Евротура –
Кубка Карьяла – сыграют сборные России и Финляндии.
Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и
начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что 5 ноября в 14:30 (мск) россияне сыграют со шведами, а 6 ноября в 14:30 (мск) против чехов.
Матч
Место и дата
03 ноября 19:30, , Онлайн-трансляция
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