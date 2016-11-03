«Шальке» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 23:05 мск
В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги
Европы сыграют немецкий «Шальке» и российский «Краснодар».
Их матч пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» и
начнется в 23:05 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После трех туров в группе I лидировал «Шальке», у которого было девять очков. У «Краснодара» было шесть очков, три очка - у французской «Ниццы» и ни одного – у австрийского «Зальцбурга».
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция
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