«Шальке» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 23:05 мск

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграют немецкий «Шальке» и российский «Краснодар».

Их матч пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» и начнется в 23:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе I лидировал «Шальке», у которого было девять очков. У «Краснодара» было шесть очков, три очка - у французской «Ниццы» и ни одного – у австрийского «Зальцбурга».