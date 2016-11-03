«Зенит» - «Дандолк». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграют российский «Зенит» и ирландский «Дандолк».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было девять очков. У «Дандолка» было четыре очка, три – у израильского «Маккаби» из Тель-Авива, а одно – у голландского АЗ.