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«Зенит» - «Дандолк». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграют российский «Зенит» и ирландский «Дандолк».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было девять очков. У «Дандолка» было четыре очка, три – у израильского «Маккаби» из Тель-Авива, а одно – у голландского АЗ.

Матч

Зенит - Дандолк

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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