«Зенит» - «Дандолк». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск
В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги
Европы сыграют российский «Зенит» и ирландский «Дандолк».
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский»
и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После трех туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было девять очков. У «Дандолка» было четыре очка, три – у израильского «Маккаби» из Тель-Авива, а одно – у голландского АЗ.
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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