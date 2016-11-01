Кейн не сыграет за «Тоттенхэм» против «Байера» в Лиге чемпионов
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не примет участие в матче Лиги чемпионов
против «Байера». Информацию об этом подтвердил главный тренер «шпор» Маурисио
Почеттино.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, Харри Кейн сегодня провел тренировку в
общей группе, но все еще не восстановился после повреждения голеностопа. В
связи с этим тренерский штаб решил не задействовать его в завтрашнем матче.
Матч «Тоттенхэм» - «Байер» состоится 2
ноября. Начало в 22:45 по Москве.
В нынешнем сезоне 23-летний Харри Кейн провел шесть матчей за «Тоттенхэм»
и забил два мяча при одной голевой передаче.
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