Кейн не сыграет за «Тоттенхэм» против «Байера» в Лиге чемпионов

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не примет участие в матче Лиги чемпионов против «Байера». Информацию об этом подтвердил главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Харри Кейн сегодня провел тренировку в общей группе, но все еще не восстановился после повреждения голеностопа. В связи с этим тренерский штаб решил не задействовать его в завтрашнем матче.

Матч «Тоттенхэм» - «Байер» состоится 2 ноября. Начало в 22:45 по Москве.

В нынешнем сезоне 23-летний Харри Кейн провел шесть матчей за «Тоттенхэм» и забил два мяча при одной голевой передаче.