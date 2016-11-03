«Фенербахче» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграют турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед».

Их матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Улкер» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе А лидировали голландский «Фейенорд» и «МЮ», у которых было по шесть очков. Четыре очка было у «Фенербахче», а одно у украинской «Зари».