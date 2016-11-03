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День в истории. Герду Мюллеру – 71 год!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

3 ноября свой 71-й день рождения празднует «бомбардир нации», чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов Герд Мюллер.

Уроженец городка Нердлинген Герд Мюллер защищал цвета «Баварии» в 1964 - 1979 годах. Нападающий «красных» 7 раз становился лучшим снайпером немецкой бундеслиги, а его бомбардирский рекорд, установленный в сезоне 1971/72 (40 забитых мячей), не побит в Германии до сих пор. Дважды Герд становился обладателем европейской «Золотой бутсы» (1970, 1972), а в 1970 году ему был вручен «Золотой мяч».

В составе сборной Германии Мюллер стал победителем домашнего чемпионата мира-1974 и континентального первенства-1972. За национальную команду легендарный бомбардир забил 68 мячей всего в 62 матчах. Герд покинул сборную ФРГ в возрасте 28 лет из-за возникшего конфликта с Немецким футбольным союзом (DFB).

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