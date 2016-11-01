Томас Тухель: Это Лига чемпионов, тут легко не бывает

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с лиссабонским «Спортингом». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«Последние результаты в бундеслиге нас не радуют. У президента клуба Ханс-Йоахима Вацке могло возникнуть впечатление, что в национальном первенстве мы играем не так собранно, как в Лиге чемпионов. Но я бы с этим поспорил.

Возвращение Рафаэла Геррейру и Гонсало Кастро может стать важным фактором, ведь это одни из ведущих распасовщиков в бундеслиге, а нам в последнее время не хватало как раз точных передач. Мы были слишком неточны.

В первой встрече команды играли почти на равных. Были моменты у нас, были моменты у соперника. У нас отсутствовал ряд травмированных, но нам повезло в концовке. Это нормально. Это Лига чемпионов, тут легко не бывает», - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Спортинг» состоится 2 ноября. Начало в 22:45 по Москве.