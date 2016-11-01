Томас Тухель: Это Лига чемпионов, тут легко не бывает
Главный тренер дортмундской «Боруссии»
Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с лиссабонским «Спортингом».
Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги
чемпионов.
«Последние результаты
в бундеслиге нас не радуют. У президента клуба Ханс-Йоахима Вацке могло
возникнуть впечатление, что в национальном первенстве мы играем не так
собранно, как в Лиге чемпионов. Но я бы с этим поспорил.
Возвращение
Рафаэла Геррейру и Гонсало Кастро может стать важным фактором, ведь это одни из
ведущих распасовщиков в бундеслиге, а нам в последнее время не хватало как раз
точных передач. Мы были слишком неточны.
В
первой встрече команды играли почти на равных. Были моменты у нас, были моменты
у соперника. У нас отсутствовал ряд травмированных, но нам повезло в концовке.
Это нормально. Это Лига чемпионов, тут легко не бывает», - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Матч «Боруссия» - «Спортинг» состоится 2
ноября. Начало в 22:45 по Москве.