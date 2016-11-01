«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»

Стал известен стартовый состав мадридского «Атлетико» на матч Лиги чемпионов против «Ростова».

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Фелипе Луис, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Фернандо Торрес

Запас: Морейра, Хуанфран, Лукас, Тьягу, Томас, Корреа, Гамейро.

После трех туров у «Атлетико» было девять очков. Испанский клуб лидировал в группе D. Шесть очков в этом квартете было у «Баварии», а голландский ПСВ и российский «Ростов» имели по одному очку.

Напомним, что 19 октября в Ростове-на-Дону «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.