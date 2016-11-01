«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»
Стал известен стартовый состав мадридского «Атлетико»
на матч Лиги чемпионов против «Ростова».
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин,
Фелипе Луис, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Фернандо Торрес
Запас: Морейра, Хуанфран, Лукас, Тьягу, Томас,
Корреа, Гамейро.
После трех туров у «Атлетико» было девять
очков. Испанский клуб лидировал в группе D. Шесть очков в этом квартете было у
«Баварии», а голландский ПСВ и российский «Ростов» имели по одному очку.
Напомним, что 19 октября в Ростове-на-Дону «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Калачёв, Мевля, Ерохин, Азмун, Полоз
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция