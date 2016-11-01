Остон Мэттьюс: Будет очень круто сыграть против Макдэвида

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эдмонтон Ойлерз».

- Игра в одном звене с Макдэвидом добавила мне уверенности. С ним было легко играть. Он все делает хорошо, да еще на таких высоких скоростях. Играть с ним было настоящим удовольствием. После Кубка мы с ним не виделись, так как находимся в разных командах и сосредоточенны на игре в них.

Будет очень круто сыграть против Макдэвида в матче НХЛ. «Эдмонтон» мощно начал сезон и игра с «нефтяниками» будет непростой для нас. Но мы в «Торонто» голодны до побед, - передает слова Мэттьюа официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Остон Мэттьюс в 2016 году был выбран под общим 1-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс». Коннор Макдэвид является первым номером драфта 2015.

После 9 матчей чемпионата Макдэвид с 12 (5+7) набранными очками является лидером в списке бомбардиров лиги. Мэттьюс с 10 (6+4) занимает десятую строчку в этом списке.

Напомним, матч между «Торонто» и «Эдмонтоном» состоится 2 ноября в 2:30 по московскому времени.