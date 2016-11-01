«Ростов» определился со стартовым составом на матч с «Атлетико»

Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

После трех туров у «Атлетико» было девять очков. Испанский клуб лидировал в группе D. Шесть очков в этом квартете было у «Баварии», а голландский ПСВ и российский «Ростов» имели по одному очку.

Напомним, что 19 октября в Ростове-на-Дону «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.