«Ростов» определился со стартовым составом на матч с «Атлетико»
Стал известен стартовый состав «Ростова» на
матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля,
Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
После трех туров у «Атлетико» было девять
очков. Испанский клуб лидировал в группе D. Шесть очков в этом квартете было у
«Баварии», а голландский ПСВ и российский «Ростов» имели по одному очку.
Напомним, что 19 октября в Ростове-на-Дону «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Калачёв, Мевля, Ерохин, Азмун, Полоз
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция