Президент IeSF: «Наша главная цель состоит в том, чтобы включить киберспорт в программу олимпийских игр»

Президент Международной Федерации Киберспорта (IeSF) Бён Хон Джун в интервью Korea Times рассказал о главной цели федерации.



«Киберспорт стал новой бизнес-моделью во всем мире. Примеры этому можно найти в Европе, Азии, Северной Америке – многие страны и компании вкладывают все больше средств в эту сферу.



В настоящее время IeSF работает над закреплением статуса киберспорта наравне с другими спортивными событиями. Наша главная цель состоит в том, чтобы обеспечить членство в МОК, чтобы соревнования по киберспорту были включены в программу олимпийских игр», — заявил Бён Хон Джун.



International e-Sports FederationIeSF (IeSF) — Международная федерация компьютерного спорта, была образована в ноябре 2008 года. В настоящее время IeSF состоит из 47 национальных федераций.



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