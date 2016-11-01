Леонардо Жардим: Эстетика игры Траоре пока не на высоте
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед домашним матчем группового турнира против ЦСКА рассказал про игру нападающего москвичей Ласины Траоре.
- Что скажете
о Траоре в ЦСКА? Есть ли прогресс в его игре?
- С Траоре знаком очень хорошо. Эстетика его игры пока не на высоте, но он работяга. Не удивлюсь, если он в среду изменит ход матча.
- ЦСКА не
выиграл 7 из 8 последних матчей. Что думаете об этом?
- Лига чемпионов — особенный турнир, здесь особая мотивация. У меня был случай, когда в Лиге мы выигрывали, а в чемпионате не могли.
- Вы
сотрудничаете с российским владельцем и вице-президентом клуба — Дмитрием
Рыболовлевым и Вадимом Васильевым. Это увеличивает ваши шансы когда-нибудь
поработать в России?
- Загадывать не хочу, но опыт работы с российскими боссами и неизменно теплые отзывы о вашей стране моего друга Андре Виллаш-Боаша, - полезная и приятная информация.
- Какое
главное сильное качество «Монако»?
- Футболисты, их подход к игре и сбалансированнос
- С чем вы
связываете прогресс молодого Лемара? Это будущее французского футбола?
- Очень талантливый и амбициозный молодой игрок, его приход стал заметным событием в жизни «Монако». Пока ему не хватает опыта, но зато какие перспективы!