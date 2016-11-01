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Леонардо Жардим: Эстетика игры Траоре пока не на высоте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед домашним матчем группового турнира против ЦСКА рассказал про игру нападающего москвичей Ласины Траоре.

- Что скажете о Траоре в ЦСКА? Есть ли прогресс в его игре?
- С Траоре знаком очень хорошо. Эстетика его игры пока не на высоте, но он работяга. Не удивлюсь, если он в среду изменит ход матча.

- ЦСКА не выиграл 7 из 8 последних матчей. Что думаете об этом?
- Лига чемпионов — особенный турнир, здесь особая мотивация. У меня был случай, когда в Лиге мы выигрывали, а в чемпионате не могли.

- Вы сотрудничаете с российским владельцем и вице-президентом клуба — Дмитрием Рыболовлевым и Вадимом Васильевым. Это увеличивает ваши шансы когда-нибудь поработать в России?
- Загадывать не хочу, но опыт работы с российскими боссами и неизменно теплые отзывы о вашей стране моего друга Андре Виллаш-Боаша, - полезная и приятная информация.

- Какое главное сильное качество «Монако»?
- Футболисты, их подход к игре и сбалансированность возможностей.

- С чем вы связываете прогресс молодого Лемара? Это будущее французского футбола?
- Очень талантливый и амбициозный молодой игрок, его приход стал заметным событием в жизни «Монако». Пока ему не хватает опыта, но зато какие перспективы!

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