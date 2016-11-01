Александр Радулов: Я доволен, что вернулся в НХЛ

Российский нападающий «Монреаля« Александр Радулов поделился эмоциями от возвращения в Национальную хоккейную лигу.

- Для меня было важно почувствовать лигу, поймать этот ритм. Я все-таки не был здесь долгое время. Высокие скорости, маленькая площадка... Но процесс привыкания еще не окончен. Чтобы лучше себя чувствовать, надо провести еще немало матчей. Я понимаю, что могу играть еще лучше.

Я доволен, что вернулся. Считаю, что у нас действительно хорошая команда, хорошие болельщики, хороший город. Сейчас я хочу наслаждаться теми моментами, которые здесь происходят.

Здесь приходится больше двигаться, потому что игра очень интенсивная, скорости высокие. Нужно постоянно работать, действовать на скорости. Также я должен выигрывать больше единоборств, - передает слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что на счету российского форварда в девяти матчах в составе «Канадиенс» в этом сезоне 7 (2+5) набранных очков, коэффициент полезности «+3», а также 18 минут штрафа.