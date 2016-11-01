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Жорже Жезуш: У «Спортинга» еще есть шансы выйти из группы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов

«Мы уверены в себе. В Португалии здорово играли во втором тайме и с большой охотой ждем ответную встречу. Главная беда в том, что нам будет противостоять сильный соперник, один из лучших в турнире, с очень сильным нападением. Но мы при этом мы плотно действуем в обороне и можем похвастать хорошей организацией игры.

Мы все еще имеем шансы выйти из группы. Завтра в существенной мере определится, произойдет это или нет. Мы попали в тяжелую группу», - цитирует Жезуша официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Спортинг» состоится 2 ноября. Начало в 22:45 по Москве.

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