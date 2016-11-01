Жорже Жезуш: У «Спортинга» еще есть шансы выйти из группы
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже
Жезуш поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией». Напомним, что
командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов
«Мы уверены в себе. В Португалии здорово играли во втором тайме и
с большой охотой ждем ответную встречу. Главная беда в том, что нам будет
противостоять сильный соперник, один из лучших в турнире, с очень сильным
нападением. Но мы при этом мы плотно действуем в обороне и можем похвастать
хорошей организацией игры.
Мы все еще имеем шансы выйти из группы. Завтра в существенной
мере определится, произойдет это или нет. Мы попали в тяжелую группу», - цитирует Жезуша официальный сайт УЕФА.