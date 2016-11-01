Хавьер «Чичарито» Эрнандес: Наша группа одна из самых сложных

Форвард «Байер» Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито» утверждает, что в Лиге чемпионов его команде досталась одна из самых сложных групп.

«Это одна из самых сложных групп. Все четыре команды имеют примерно равные шансы выйти в плей-офф. Нам было непросто, и это можно видеть по количеству набранных «Байером» очков. Осталось еще три матча. Надеюсь, сумеем их выиграть и пройти дальше.

Наша цель - добыть путевку в плей-офф и пройти как можно дальше в самом лучшем клубном турнире. В прошлом сезоне нам почти удалось выйти из группы. Нужно было забить еще один гол «Барселоне», но, к сожалению, наш домашний матч с каталонцами закончился вничью. Теперь у нас есть хороший шанс, будем делать все возможное», - цитирует Чичарито официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в одной группе с «Байером» выступают ЦСКА, «Тоттенхэм» и «Монако».