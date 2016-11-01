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Василий Демченко: Если не сыграю в Хельсинки – ничего страшного

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко прокомментировал свой вызов в национальную команду.

- Вызов, конечно, неожиданный получился. У меня было тяжелое время, игровой спад, я реально плохо играл. И этот вызов дал новые эмоции и новые силы, так что теперь все просто прекрасно. Кроме того, в сборной классная атмосфера. Но, конечно, сборная – это огромная ответственность и шанс для меня. Но даже если не сыграю в Хельсинки и останусь в запасе – ничего страшного. Это будет решением тренеров, я не смогу с этим ничего поделать. Нужно доказывать на тренировках, что я действительно достоин места в составе, - передает слова Демченко «Р-Спорт».

Напомним, что тренерский штаб сборной на первый этап Еврохоккейтура вызвал трех вратарей: Василия Демченко, Илью Сорокина и Игоря Шестеркина.

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

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