«Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью в Лиге чемпионов
Матч группового турнира Лиги
чемпионов между «Бешикташем» и «Наполи» завершился вничью. Итоговый счет матча –
1:1.
Счет в матче с пенальти открыл
Куарежма. Неаполитанцы отыгрались после красивого дальнего удара в исполнении
Марека Гамшика.
«Наполи» набрал семь очков и на
данный момент лидирует в группе В. У «Бешикташа» шесть очков и второе место.
Сегодня позднее состоится другой матч этой группы между «Бенфикой» и киевским «Динамо».
В следующем туре «Бешикташ» дома
сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с «Динамо».
Лига чемпионов. Группа В
4-й тур
Матч
Голы
Куарежма 79 (1:0 - пен.). Гамшик 82 (1:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Тосун, 24), Марсело, Родолфо, Арслан, Инлер (Озьякуп, 66), Хатчинсон, Абубакар, Куарежма
Наполи: Рейна, Хюсай, Гулам, Максимович, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 79), Аллан (Зелински, 81), Гамшик, Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Мертенс, 63)
Предупреждения:
Инлер, 47; Тосун, 83 - Жоржиньо, 57
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция