«Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Матч группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Наполи» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Счет в матче с пенальти открыл Куарежма. Неаполитанцы отыгрались после красивого дальнего удара в исполнении Марека Гамшика.

«Наполи» набрал семь очков и на данный момент лидирует в группе В. У «Бешикташа» шесть очков и второе место. Сегодня позднее состоится другой матч этой группы между «Бенфикой» и киевским «Динамо».

В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с «Динамо».

Лига чемпионов. Группа В

4-й тур