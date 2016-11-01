Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между
рижским и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3
в пользу рижан.
В составе гостей отличились Александр
Матерухин, Роб Клинкхаммер и Сергей Костицын. У хозяев шайбы забрасывали Микс
Индрашис, который сделал дубль, Марис Бичевскис и Гинтс Мейя.
Рижане набрали 18 очков и идут
последними в Западной конференции. У минчан 40 очков и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Динамо Мн - 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Матерухин (Граньяни, Клинкхаммер), 5:45 (0:1 - бол.). Индрашис (Редлихc М., Цибульскис), 36:17 (1:1 - бол.). Бичевскис (Галвиньш), 39:40 (2:1). Клинкхаммер (Костицын), 40:25 (2:2). Костицын (Эллисон, Клинкхаммер), 55:15 (2:3). Индрашис (Редлихc К., Редлихc М.), 57:28 (3:3). Мейя (Галвиньш, Индрашис), 59:59 (4:3).
Место и дата
01 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция