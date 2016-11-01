Рогер Шмидт: Игра на «Уэмбли» - это огромное событие

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«С нетерпением ждем матча на этой великолепной арене. Игра на «Уэмбли» - это огромное событие. Поединок предстоит очень важный, и нужно показать на поле, что мы умеем. Хотим продемонстрировать свою лучшую игру. Если это получится, у нас будут очень хорошие шансы на успех.

По первому матчу мы поняли, насколько тяжело играть с «Тоттенхэмом», однако во втором тайме показали, что можем создать сопернику проблемы. Постараемся сделать это снова. «Тоттенхэм» здорово переходит из обороны в атаку и наоборот, но и мы тоже», - цитирует Шмидта официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» - «Байер» состоится 2 ноября. Начало в 22:45 по Москве.