Марек Гамшик: «Наполи» заслуживал большего, чем ничья
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился
впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что
игра завершилась вничью (1:1).
«Это был матч, который мы могли выиграть, но,
учитывая обстоятельства, одно очко для нас на вес золота. Мы полностью выложились
для победы и, если посмотреть статистику, мы заслуживали большего.
Я не обращал внимания на критику после
поражения от «Ювентуса» (1:2), потому что «Наполи» показывает хороший футбол. С
завтрашнего дня мы будем думать о матче с «Лацио», поскольку хотим вернуть
утраченные позиции в серии А», - цитирует Гамшика Football Italia.
В следующем туре «Бешикташ» дома
сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».
Лига чемпионов. Группа В
4-й тур
Матч
Голы
Куарежма 79 (1:0 - пен.). Гамшик 82 (1:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Тосун, 24), Марсело, Родолфо, Арслан, Инлер (Озьякуп, 66), Хатчинсон, Абубакар, Куарежма
Наполи: Рейна, Хюсай, Гулам, Максимович, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 79), Аллан (Зелински, 81), Гамшик, Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Мертенс, 63)
Предупреждения:
Инлер, 47; Тосун, 83 - Жоржиньо, 57
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция