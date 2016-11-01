Марек Гамшик: «Наполи» заслуживал большего, чем ничья

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Это был матч, который мы могли выиграть, но, учитывая обстоятельства, одно очко для нас на вес золота. Мы полностью выложились для победы и, если посмотреть статистику, мы заслуживали большего.

Я не обращал внимания на критику после поражения от «Ювентуса» (1:2), потому что «Наполи» показывает хороший футбол. С завтрашнего дня мы будем думать о матче с «Лацио», поскольку хотим вернуть утраченные позиции в серии А», - цитирует Гамшика Football Italia.

В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».

Лига чемпионов. Группа В

4-й тур