Пепе Рейна: На поле была только одна команда – «Наполи»
Голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился
впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что
игра завершилась вничью (1:1).
«Поражение было бы несправедливым результатом.
После пропущенного мяча мы отдали все силы, чтобы отыграться. С начала и до
конца матча на поле была только одна команда («Наполи»).
Ничья – неплохой результат, но мы заслуживали
победы. Мы очень мало позволили сделать «Бешикташу», что непросто сделать,
играя матч Лиги чемпионов в Стамбуле. Это тот «Наполи», который мы все хотим
видеть», - цитирует Рейну Football Italia.
В следующем туре «Бешикташ» дома
сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».
Лига чемпионов. Группа В
4-й тур
Матч
Голы
Куарежма 79 (1:0 - пен.). Гамшик 82 (1:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Тосун, 24), Марсело, Родолфо, Арслан, Инлер (Озьякуп, 66), Хатчинсон, Абубакар, Куарежма
Наполи: Рейна, Хюсай, Гулам, Максимович, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 79), Аллан (Зелински, 81), Гамшик, Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Мертенс, 63)
Предупреждения:
Инлер, 47; Тосун, 83 - Жоржиньо, 57
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция