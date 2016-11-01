Пепе Рейна: На поле была только одна команда – «Наполи»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Поражение было бы несправедливым результатом. После пропущенного мяча мы отдали все силы, чтобы отыграться. С начала и до конца матча на поле была только одна команда («Наполи»).

Ничья – неплохой результат, но мы заслуживали победы. Мы очень мало позволили сделать «Бешикташу», что непросто сделать, играя матч Лиги чемпионов в Стамбуле. Это тот «Наполи», который мы все хотим видеть», - цитирует Рейну Football Italia.

В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».

Лига чемпионов. Группа В

4-й тур