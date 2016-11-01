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Пепе Рейна: На поле была только одна команда – «Наполи»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Поражение было бы несправедливым результатом. После пропущенного мяча мы отдали все силы, чтобы отыграться. С начала и до конца матча на поле была только одна команда («Наполи»).

Ничья – неплохой результат, но мы заслуживали победы. Мы очень мало позволили сделать «Бешикташу», что непросто сделать, играя матч Лиги чемпионов в Стамбуле. Это тот «Наполи», который мы все хотим видеть», - цитирует Рейну Football Italia.

В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».

Лига чемпионов. Группа В

4-й тур

Матч

Бешикташ - Наполи - 1:1 (0:0)

Голы

Куарежма 79 (1:0 - пен.). Гамшик 82 (1:1).

Состав

Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Тосун, 24), Марсело, Родолфо, Арслан, Инлер (Озьякуп, 66), Хатчинсон, Абубакар, Куарежма

Наполи: Рейна, Хюсай, Гулам, Максимович, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 79), Аллан (Зелински, 81), Гамшик, Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Мертенс, 63)

Предупреждения:

Инлер, 47; Тосун, 83 - Жоржиньо, 57

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция

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