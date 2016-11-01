Рио Фердинанд: Школьная оборона «Ман Сити» против лучшей атаки мира
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»
раскритиковал «Манчестер Сити» за пропущенный мяч в матче Лиги чемпионов против
«Барселоны». Счет в матче открыл нападающий «Барсы» Лионель Месси.
«Вау… Школьная оборона «Манчестер Сити» против
лучшей атаки мира», - написал Фердинанд в своем твиттере.
После первого тайма счет в матче 1:1. «Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию этой игры.
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