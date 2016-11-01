Никита Гусев: Готов стать капитаном сборной России
Форвард СКА Никита Гусев прокомментировал возможность стать лидером нашей команде на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла.
-
В этой команде
вы один из самых
опытных игроков.
Готовы стать
ее лидером?
- Я постараюсь.
-
А если вас назначат
капитаном?
- Посмотрим. Не скажу, что для меня это важно. Но если мне доверят быть вожаком… Приму это звание и постараюсь ему соответствовать.
Напомним, что Кубок Карьяла начнется 3 ноября, в четверг. Наша команда в первом поединке встретится с финнами. А во вторник россияне провели тренировку в Новогорске.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически