Никита Гусев: Готов стать капитаном сборной России

Форвард СКА Никита Гусев прокомментировал возможность стать лидером нашей команде на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла.

- В этой команде вы один из самых опытных игроков. Готовы стать ее лидером?

- Я постараюсь.

- А если вас назначат капитаном?

- Посмотрим. Не скажу, что для меня это важно. Но если мне доверят быть вожаком… Приму это звание и постараюсь ему соответствовать.

Напомним, что Кубок Карьяла начнется 3 ноября, в четверг. Наша команда в первом поединке встретится с финнами. А во вторник россияне провели тренировку в Новогорске.