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Никита Гусев: Готов стать капитаном сборной России

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард СКА Никита Гусев прокомментировал возможность стать лидером нашей команде на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла.

- В этой команде вы один из самых опытных игроков. Готовы стать ее лидером?
- Я постараюсь.

- А если вас назначат капитаном?
- Посмотрим. Не скажу, что для меня это важно. Но если мне доверят быть вожаком… Приму это звание и постараюсь ему соответствовать.

Напомним, что Кубок Карьяла начнется 3 ноября, в четверг. Наша команда в первом поединке встретится с финнами. А во вторник россияне провели тренировку в Новогорске.

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