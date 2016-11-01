Маурицио Сарри: Сейчас «Наполи» нужно больше думать о качестве игры, а не о результате

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре, а не на результатах. После сложного периода мы провели два хороших матча против «Ювентуса» и «Бешикташа». После этой игры есть некоторое разочарование, потому что мы контролировали ход матча, но не смогли реализовать много возможностей для взятия ворот. Как тренер я могу сказать, что доволен игрой. Если мы будем строже играть в обороне, мы станем сильнее играть и в атаке.

Габбьядини хорошо сыграл в первом тайме и хуже – во втором. В целом это хорошее возвращение на поле для него после того, как он пропустил десять дней из-за травмы», - цитирует Сарри Football Italia.

В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».

Лига чемпионов. Группа В

4-й тур



