Маурицио Сарри: Сейчас «Наполи» нужно больше думать о качестве игры, а не о результате
Главный тренер «Наполи»
Маурицио Сарри поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа»
в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре, а не на
результатах. После сложного периода мы провели два хороших матча против «Ювентуса»
и «Бешикташа». После этой игры есть некоторое разочарование, потому что мы
контролировали ход матча, но не смогли реализовать много возможностей для
взятия ворот. Как тренер я могу сказать, что доволен игрой. Если мы будем
строже играть в обороне, мы станем сильнее играть и в атаке.
Габбьядини хорошо сыграл в
первом тайме и хуже – во втором. В целом это хорошее возвращение на поле для
него после того, как он пропустил десять дней из-за травмы», - цитирует Сарри Football Italia.
В следующем туре «Бешикташ» дома
сыграет с «Бенфикой», а «Наполи» - с киевским «Динамо».
Лига чемпионов. Группа В
4-й тур
Матч
Голы
Куарежма 79 (1:0 - пен.). Гамшик 82 (1:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Тосун, 24), Марсело, Родолфо, Арслан, Инлер (Озьякуп, 66), Хатчинсон, Абубакар, Куарежма
Наполи: Рейна, Хюсай, Гулам, Максимович, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 79), Аллан (Зелински, 81), Гамшик, Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Мертенс, 63)
Предупреждения:
Инлер, 47; Тосун, 83 - Жоржиньо, 57
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция