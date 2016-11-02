«Атлетико» - «Ростов». Хозяева впервые пропустили в домашнем матче Лиги чемпионов с сентября 2015 года
«Ростов» забил в ворота «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На 30-й минуте отличился Сердар Азмун и сделал счет равным - 1:1.
Отметим, что это первый пропущенный мяч для «Атлетико» в
нынешней Лиге чемпионов. На своем поле в главном европейском клубном турнире
мадридцы не пропускали с 30 сентября 2015 года.
В этот день они уступили «Бенфике» со счетом 1:2.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию
матча «Атлетико» - «Ростов».
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