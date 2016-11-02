«Атлетико» - «Ростов». Хозяева впервые пропустили в домашнем матче Лиги чемпионов с сентября 2015 года

Маурицио Сарри: Сейчас «Наполи» нужно больше думать о качестве игры, а не о результате

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).