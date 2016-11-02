Дубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВ

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде обыграла ПСВ со счетом 2:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыл защитник хозяев поля Сантьяго Ариас. На этот гол нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски ответил дублем, реализовав пенальти на 34-й минуте и забив с передачи Давида Алабы на 74-й.

После этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков,у «Ростова» и ПСВ по одному очку.

В следующем туре «Бавария» отправится в Россию, где 23 ноября сыграет с «Ростовом», а ПСВ в этот же день сыграет с «Атлетико».