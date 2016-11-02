Дубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВ
В
матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде
обыграла ПСВ со счетом 2:1.
Счет
в матче на 14-й минуте открыл защитник хозяев поля Сантьяго Ариас. На этот гол
нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски ответил дублем, реализовав
пенальти на 34-й минуте и забив с передачи Давида Алабы на 74-й.
После
этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков,у «Ростова» и ПСВ по одному очку.
В следующем туре «Бавария» отправится в Россию, где 23 ноября сыграет с «Ростовом», а ПСВ в этот же день сыграет с «Атлетико».
Матч
Голы
Ариас 14 (1:0). Левандовски 34 (1:1 - пен.). Левандовски 74 (1:2).
Состав
ПСВ: Пасвеер, Изимат Марин, Виллемс (Бренет, 46), Шваб, Морено, Ариас, Перейро (Бергвейн, 67), Рамселар (Зинченко, 74), Прюппер, Гуардадо, де Йонг Л.
Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Алонсо, Видаль, Киммих (Коман, 64), Роббен (Коста, 64), Мюллер (Саншеш, 85), Левандовски
Предупреждения:
нет - Коман, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция