«Манчестер Сити» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов
Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов
между «Манчестер Сити» и «Барселоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:1 в пользу «Манчестер Сити».
«Барса» открыла счет после комбинации с участием Неймара
и Лионеля Месси. Бразилец вывел аргентинца на ударную позицию разрезающим
пасом, и тот поразил ближний угол. После этого «Манчестер Сити» захватил
инициативу и смог отыграться, а затем и выйти вперед. Дважды забил Илкай Гюндоган,
еще один гол в активе Кевина де Брюйне.
«Барселона» с девятью очками остается лидером группы. У «Манчестер
Сити» семь очков и второе место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа С
4-й тур
Матч
Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)
Голы
Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция