«Бенфика» обыграла киевское «Динамо»

Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бенфики».

Единственный мяч забил Эдуардо Сальвио с пенальти за фол Виды. Динамовцы могли отыграться, но у них пенальти не забил Мораеш.

«Динамо» с одним очком на последнем месте. У «Бенфики» семь очков, они делят лидерство с «Наполи», уступая по дополнительным показателям.

Лига чемпионов. Группа В

4-й тур

«Советский спорт» велматча.