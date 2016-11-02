«Бенфика» обыграла киевское «Динамо»
Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов
между «Бенфикой» и киевским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Бенфики».
Единственный мяч забил Эдуардо Сальвио с пенальти за фол
Виды. Динамовцы могли отыграться, но у них пенальти не забил Мораеш.
«Динамо» с одним очком на последнем месте. У «Бенфики»
семь очков, они делят лидерство с «Наполи», уступая по дополнительным
показателям.
Лига чемпионов. Группа В
4-й тур
Матч
Бенфика - Динамо К - 1:0 (1:0)
Голы
Сальвио 45 (1:0 - пен.).
Состав
Бенфика: Эдерсон, Луизао, Семеду, Линделеф, Гримальдо, Фейса (Самарис, 59), Черви, Пицци, Гуэдеш (Алмейда, 87), Митроглу (Хименес, 70), Сальвио
Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Цыганков (Беседин, 61), Буяльский (Громов, 87), Рыбалка, Макаренко, Сидорчук (Ориховский, 76), Морозюк, Мораеш, Гонсалес
Незабитые пенальти
Мораеш (Динамо К), 68
Предупреждения:
Самарис, 79 - Гонсалес, 11; Морозюк, 15; Макаренко, 44; Вида, 45; Рыбалка, 56; Хачериди, 90
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
01 ноября 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция