«Боруссия» М и «Селтик» сыграли вничью
Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов
между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Селтиком» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 1:1.
У «Боруссии» отличился Ларс Штиндль, у «Селтика» после
удаления Юлиана Корба с пенальти результат сравнял Мусса Дембеле. «Боруссия» с
четырьмя очками на четвертом месте, у «Селтика» два очка и четвертое место.
Лига чемпионов. Группа С
4-й тур
Матч
Боруссия М - Селтик - 1:1 (1:0)
Голы
Штиндль 32 (1:0). Дембеле 76 (1:1 - пен.).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Вендт, Корб, Эльведи, Крамер, Джонсон, Штробль (Янчке, 77), Азар (Херрманн, 70), Штиндль (Раффаэл, 81), Хан
Селтик: Гордон, Исагирре, Святченко, Гамбоа (Хендерсон, 85), Лустиг, Рогич (Макгрегор, 69), Форрест (Робертс, 60), Армстронг, Браун, Синклер, Дембеле
Предупреждения:
Херрманн, 78; Крамер, 88 - Исагирре, 78
Удаления:
Корб, 75 - нет
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция