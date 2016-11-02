«Атлетико» обыграл «Ростов» благодаря дублю Гризманна
В
матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Ростов»
со счетом 2:1.
Счет
в матче на 28-й минуте открыл нападающий хозяев поля Антуан Гризманн, спустя
две минуты футболисты «Ростова» отыгрались: Сердар Азмун замкнул передачу
Дмитрия Полоза.
На
четвертой компенсируемой минуте Гризманн оформил дубль, установив окончательный
счет в матче.
После
этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12
очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку.
В следующем туре «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию», а «Атлетико» в этот же день сыграет с ПСВ.
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция