«Атлетико» обыграл «Ростов» благодаря дублю Гризманна

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

Счет в матче на 28-й минуте открыл нападающий хозяев поля Антуан Гризманн, спустя две минуты футболисты «Ростова» отыгрались: Сердар Азмун замкнул передачу Дмитрия Полоза.

На четвертой компенсируемой минуте Гризманн оформил дубль, установив окончательный счет в матче.

После этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку.

В следующем туре «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию», а «Атлетико» в этот же день сыграет с ПСВ.