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«ПСЖ» обыграл «Базель»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Базелем» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу парижан.

В составе «ПСЖ» отличились Блез Матюиди и Томас Мунье, у «Базеля» дальним ударом забил Лука Зуффи. «ПСЖ» набрал десять очков и делит первое место с «Арсеналом», уступая по дополнительным показателям. У «Базеля, как и у «Лудогорца», по одному очку.

Лига чемпионов. Группа А

4-й тур

Матч

Базель - ПСЖ - 1:2 (0:1)

Голы

Матюиди 43 (0:1). Дзуффи 76 (1:1). Менье 90 (1:2).

Состав

Базель: Вацлик, Сухи, Баланта, Траоре, Габер (Шпорар, 69), Джака, Бьярнасон, Ди, Дельгадо (Дзуффи, 59), Стеффен, Думбия (Янко, 59)

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва (Крыховяк, 46), Менье, Матюиди (Рабьо, 77), Вератти, Мотта, Ди Мария, Кавани, Лукас (Хесе, 83)

Предупреждения:

Стеффен, 45; Ди, 78 - Вератти, 86; Курзава, 88

Удаления:

Ди, 84 - нет

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция

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