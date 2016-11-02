«ПСЖ» обыграл «Базель»
Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов
между «Базелем» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу парижан.
В составе «ПСЖ» отличились Блез Матюиди и Томас Мунье, у
«Базеля» дальним ударом забил Лука Зуффи. «ПСЖ» набрал десять очков и делит
первое место с «Арсеналом», уступая по дополнительным показателям. У «Базеля,
как и у «Лудогорца», по одному очку.
Лига чемпионов. Группа А
4-й тур
Матч
Голы
Матюиди 43 (0:1). Дзуффи 76 (1:1). Менье 90 (1:2).
Состав
Базель: Вацлик, Сухи, Баланта, Траоре, Габер (Шпорар, 69), Джака, Бьярнасон, Ди, Дельгадо (Дзуффи, 59), Стеффен, Думбия (Янко, 59)
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва (Крыховяк, 46), Менье, Матюиди (Рабьо, 77), Вератти, Мотта, Ди Мария, Кавани, Лукас (Хесе, 83)
Предупреждения:
Стеффен, 45; Ди, 78 - Вератти, 86; Курзава, 88
Удаления:
Ди, 84 - нет
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция