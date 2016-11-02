«Арсенал» обыграл «Лудогорец», проигрывая по ходу встречи 0:2
В
матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты лондонского «Арсенала»
на выезде одержали волевую победу над «Лудогорцем» со счетом 3:2.
На
12-й минуте счет в матче открыл нападающий болгарского клуба Жонатан Кафу,
спустя три минуты румын Клаудио Кешеру удвоил преимущество хозяев поля.
На
20-й минуте лондонцы силами Гранита Джаки отыграли один мяч. За три минуты до
конца первой половины встречи Оливье Жиру сравнял счет в матче. Победный гол в
составе «канониров» забил Месут Озил, отправив мяч в ворота за две минуты до конца встречи.
После этого матча в группе А лидирует «Арсенал» (10 очков), у ПСЖ – 10 очков, у «Базеля» и «Лудогорца» по одному очку.
Матч
Лудогорец - Арсенал - 2:3 (2:2)
Голы
Кафу 12 (1:0). Кесеру 15 (2:0). Джака 20 (2:1). Жиру 42 (2:2). Озил 88 (2:3).
Состав
Лудогорец: Борян, Паломино, Минев, Моци, Кафу, Марселиньо, Натанаэл, Абель, Дьяков, Вандерсон, Кесеру (Мисидьян, 80)
Арсенал: Оспина, Гиббс, Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Джака (Эль-Ненни, 87), Коклен, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 75), Санчес (Айвоби, 90), Жиру
Предупреждения:
Минев, 38 - Коклен, 60; Джака, 66; Дженкинсон, 70
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция