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«Арсенал» обыграл «Лудогорец», проигрывая по ходу встречи 0:2

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» обыграл «Лудогорец», проигрывая по ходу встречи 0:2
Источник: Reuters

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты лондонского «Арсенала» на выезде одержали волевую победу над «Лудогорцем» со счетом 3:2.

На 12-й минуте счет в матче открыл нападающий болгарского клуба Жонатан Кафу, спустя три минуты румын Клаудио Кешеру удвоил преимущество хозяев поля.

На 20-й минуте лондонцы силами Гранита Джаки отыграли один мяч. За три минуты до конца первой половины встречи Оливье Жиру сравнял счет в матче. Победный гол в составе «канониров» забил Месут Озил, отправив мяч в ворота за две минуты до конца встречи.

После этого матча в группе А лидирует «Арсенал» (10 очков), у ПСЖ – 10 очков, у «Базеля» и «Лудогорца» по одному очку.

Матч

Лудогорец - Арсенал - 2:3 (2:2)

Голы

Кафу 12 (1:0). Кесеру 15 (2:0). Джака 20 (2:1). Жиру 42 (2:2). Озил 88 (2:3).

Состав

Лудогорец: Борян, Паломино, Минев, Моци, Кафу, Марселиньо, Натанаэл, Абель, Дьяков, Вандерсон, Кесеру (Мисидьян, 80)

Арсенал: Оспина, Гиббс, Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Джака (Эль-Ненни, 87), Коклен, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 75), Санчес (Айвоби, 90), Жиру

Предупреждения:

Минев, 38 - Коклен, 60; Джака, 66; Дженкинсон, 70

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция

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