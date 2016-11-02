«Арсенал» обыграл «Лудогорец», проигрывая по ходу встречи 0:2

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты лондонского «Арсенала» на выезде одержали волевую победу над «Лудогорцем» со счетом 3:2.

На 12-й минуте счет в матче открыл нападающий болгарского клуба Жонатан Кафу, спустя три минуты румын Клаудио Кешеру удвоил преимущество хозяев поля.

На 20-й минуте лондонцы силами Гранита Джаки отыграли один мяч. За три минуты до конца первой половины встречи Оливье Жиру сравнял счет в матче. Победный гол в составе «канониров» забил Месут Озил, отправив мяч в ворота за две минуты до конца встречи.

После этого матча в группе А лидирует «Арсенал» (10 очков), у ПСЖ – 10 очков, у «Базеля» и «Лудогорца» по одному очку.