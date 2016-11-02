Гари Линекер: Гвардиола «перебарселонил» «Барселону»
Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари
Линкер поделился впечатлениями от матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Напомним, что «Сити» победил со счетом 3:1.
«Это была особенная игра в исполнении «Манчестер Сити». Бывший
тренер «Барселоны» «перебарселонил» «Барселону», - написал Линекер в своем
твиттере.
«Барса»
открыла счет после комбинации с участием Неймара и Лионеля Месси. Бразилец
вывел аргентинца на ударную позицию разрезающим пасом, и тот поразил ближний
угол. После этого «Манчестер Сити» захватил инициативу и смог отыграться, а
затем и выйти вперед. Дважды забил Илкай Гюндоган, еще один гол в активе Кевина
де Брюйне.
«Барселона»
с девятью очками остается лидером группы. У «Манчестер Сити» семь очков и
второе место.
«Советский
спорт» вел текстовую
трансляцию матча.
Лига
чемпионов. Группа С
4-й тур