Гари Линекер: Гвардиола «перебарселонил» «Барселону»

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линкер поделился впечатлениями от матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» в Лиге чемпионов. Напомним, что «Сити» победил со счетом 3:1.

«Это была особенная игра в исполнении «Манчестер Сити». Бывший тренер «Барселоны» «перебарселонил» «Барселону», - написал Линекер в своем твиттере.

«Барса» открыла счет после комбинации с участием Неймара и Лионеля Месси. Бразилец вывел аргентинца на ударную позицию разрезающим пасом, и тот поразил ближний угол. После этого «Манчестер Сити» захватил инициативу и смог отыграться, а затем и выйти вперед. Дважды забил Илкай Гюндоган, еще один гол в активе Кевина де Брюйне.

«Барселона» с девятью очками остается лидером группы. У «Манчестер Сити» семь очков и второе место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа С

4-й тур