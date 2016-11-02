«Ростов», ПСВ, «Лудогорец» и «Базель» потеряли шансы на выход из группы ЛЧ

Футболисты «Ростова» проиграли на выезде «Атлетико» 1:2, тем самым потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф.

Группу D, где играет ростовская команда, возглавляет «Атлетико», у которого 12 очков, далее «Бавария» с девятью очками. Замыкают таблицу «Ростов» и ПСВ, в активе которых по одному очку за два тура до конца группового этапа.

Аналогичная ситуация в группе А, где лидируют лондонский «Арсенал» и ПСЖ, имеющие по десять очков и по одному очку у «Базеля» и «Лудогорца».