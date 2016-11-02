Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов», ПСВ, «Лудогорец» и «Базель» потеряли шансы на выход из группы ЛЧ

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ростова» проиграли на выезде «Атлетико» 1:2, тем самым потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф.

Группу D, где играет ростовская команда, возглавляет «Атлетико», у которого 12 очков, далее «Бавария» с девятью очками. Замыкают таблицу «Ростов» и ПСВ, в активе которых по одному очку за два тура до конца группового этапа.

Аналогичная ситуация в группе А, где лидируют лондонский «Арсенал» и ПСЖ, имеющие по десять очков и по одному очку у «Базеля» и «Лудогорца».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иван Данильянц: Осталось две возможности проявить себя иначеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал поражение своих подопечных от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.Гари Линекер: Гвардиола «перебарселонил» «Барселону»Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линкер поделился впечатлениями от матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной». Напомним, что «Сити» победил со счетом 3:1.Дубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВДубль Левандовски принес победу «Баварии» в матче с ПСВВ матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде обыграла ПСВ со счетом 2:1.«Арсенал» обыграл «Лудогорец», проигрывая по ходу встречи 0:2«Арсенал» обыграл «Лудогорец», проигрывая по ходу встречи 0:2В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты лондонского «Арсенала» на выезде одержали волевую победу над «Лудогорцем» со счетом 3:2.Гризманн выгрыз победу. «Ростову» не хватило несколько секунд до ничьейГризманн выгрыз победу. «Ростову» не хватило несколько секунд до ничьей«Ростову» не хватило нескольких секунд, чтобы вырвать ничью у финалиста прошлой Лиги чемпионов.Лига чемпионов. 4-й тур. «Атлетико» обыграл «Ростов», ПСВ уступил «Баварии» и другие матчиРезультаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.«ПСЖ» обыграл «Базель»Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Базелем» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу парижан.«Атлетико» обыграл «Ростов» благодаря дублю Гризманна«Атлетико» обыграл «Ростов» благодаря дублю ГризманнаВ матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.«Боруссия» М и «Селтик» сыграли вничьюМатч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Селтиком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Бенфика» обыграла киевское «Динамо»Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бенфики».«Манчестер Сити» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионовМатч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Барселоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Манчестер Сити».«Атлетико» - «Ростов». Хозяева впервые пропустили в домашнем матче Лиги чемпионов с сентября 2015 года«Ростов» забил в ворота «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На 30-й минуте отличился Сердар Азмун.Маурицио Сарри: Сейчас «Наполи» нужно больше думать о качестве игры, а не о результатеГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Рио Фердинанд: Школьная оборона «Ман Сити» против лучшей атаки мираБывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал «Манчестер Сити» за пропущенный мяч в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Счет в матче открыл нападающий «Барсы» Лионель Месси.Пепе Рейна: На поле была только одна команда – «Наполи»Голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Марек Гамшик: «Наполи» заслуживал большего, чем ничьяПолузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился впечатлениями после матча против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Рогер Шмидт: Игра на «Уэмбли» - это огромное событиеГлавный тренер «Байера» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.«Бенфика» – «Динамо» (Киев). ОнлайнВо вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».«Атлетико» – «Ростов». ОнлайнВо вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанский «Атлетико» и российский «Ростов».«Манчестер Сити» – «Барселона». ОнлайнВо вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют английский «Манчестер Сити» и «Барселона».

Базель
Базелькалендарьстатистика
Лудогорец
Лудогорецкалендарьстатистика
ПСВ
ПСВкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение