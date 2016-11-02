Иван Данильянц: Осталось две возможности проявить себя иначе

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал поражение своих подопечных от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Матч получился очень непростым для нас. Команда тщательно готовились к «Атлетико», знали, как противостоять этой команде, изучали все сильные стороны соперника. Хорошо начали матч, но потом сказалось преимущество «Атлетико» в скорости. Что касается наших командных действий, то мы часто играли правильно, но проигрывали единоборства и подборы. Голы «Атлетико»? Это не комбинации, а как раз такие ситуации. Рады, что проявили характер, сыграли хорошо, но в конце пропустили очень обидный гол.

- Второй гол Гризманна? Я еще не смотрел повтор, поэтому не буду говорить, справедливо ли он засчитан. У «Атлетико» было много моментов, но команда выложилась на сто процентов. Сказалось то, что Мевля и Гранат два дня назад сыграли матч с «Амкаром» на искусственном газоне. По этой причине у них был технический брак в исполнении.

- Можете ли вы сказать, что довольны игрой, учитывая, что мало кто ожидал такой игры от Ростова?

- Рады, что ребята сегодня не были обречены на поражение с самого начала. Старались, боролись, но соперник забил с помощью своих индивидуальных действий. У нас впереди два матча, нужно все проанализировать и готовиться к «Баварии». Осталось две возможности проявить себя иначе.

- Каким образом будете готовиться к Баварии?

- До «Баварии» нам предстоят еще матчи нашего чемпионата. Мы проанализируем то, что сегодня случилось, посмотрим матчем немцев с ПСВ.

Напомним, ростовчане, уступив на выезде «Атлетико», потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф. В следующем туре европейского турнира «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию».