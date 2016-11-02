Иван Данильянц: Осталось две возможности проявить себя иначе
Главный тренер «Ростова» Иван
Данильянц прокомментировал поражение своих подопечных от «Атлетико» (1:2) в
матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
- Матч получился очень непростым для нас. Команда тщательно
готовились к «Атлетико», знали, как противостоять этой команде, изучали все
сильные стороны соперника. Хорошо начали матч, но потом сказалось преимущество
«Атлетико» в скорости. Что касается наших командных действий, то мы часто
играли правильно, но проигрывали единоборства и подборы. Голы «Атлетико»? Это
не комбинации, а как раз такие ситуации. Рады, что проявили характер, сыграли
хорошо, но в конце пропустили очень обидный гол.
- Второй гол Гризманна? Я еще не смотрел повтор, поэтому не буду
говорить, справедливо ли он засчитан. У «Атлетико» было много моментов, но
команда выложилась на сто процентов. Сказалось то, что Мевля и Гранат два дня
назад сыграли матч с «Амкаром» на искусственном газоне. По этой причине у них
был технический брак в исполнении.
- Можете ли вы сказать, что
довольны игрой, учитывая, что мало кто ожидал такой игры от Ростова?
- Рады, что ребята сегодня не были обречены на поражение с
самого начала. Старались, боролись, но соперник забил с помощью своих
индивидуальных действий. У нас впереди два матча, нужно все проанализировать и
готовиться к «Баварии». Осталось две возможности проявить себя иначе.
- Каким образом будете
готовиться к Баварии?
-
До «Баварии» нам предстоят еще матчи нашего чемпионата. Мы проанализируем то,
что сегодня случилось, посмотрим матчем немцев с ПСВ.
Напомним, ростовчане, уступив на выезде «Атлетико», потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф. В следующем туре европейского турнира «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию».
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция