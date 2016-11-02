Федор Кудряшов: За игру не стыдно, стыдно за результат
Защитник «Ростова» Федор
Кудряшов прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов.
«За игру
не стыдно, стыдно за результат. Мы хотели увезти отсюда очки,
хотя многие говорили, что будет разгром. У нас был свой план на игру.
К сожалению, мы не выполнили его до конца», - сказал
Кудряшов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ростовчане, уступив на выезде «Атлетико», потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф. В следующем туре европейского турнира «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию».
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция