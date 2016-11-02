Федор Кудряшов: За игру не стыдно, стыдно за результат

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«За игру не стыдно, стыдно за результат. Мы хотели увезти отсюда очки, хотя многие говорили, что будет разгром. У нас был свой план на игру. К сожалению, мы не выполнили его до конца», - сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ростовчане, уступив на выезде «Атлетико», потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф. В следующем туре европейского турнира «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию».