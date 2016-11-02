Диего Симеоне: Для меня, как для тренера матч с «Ростовом» был плохим

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своих подопечных над «Ростовом» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был очень сложный матч. «Ростов» – сильный соперник, мы это знали ещё после первого матча. Для меня, как для тренера этот матч был плохим. Я с очень тяжёлым чувством принимаю его, плохо проведу сегодняшнюю ночь и буду долго думать о случившемся. Но игроки «Атлетико» решили ситуацию в свою пользу и выиграли», - цитирует Симеоне «Чемпионат.com».

Напомним, этой победой испанский клуб набрал 12 очков, тем самым обеспечив себе выход из группы за два тура до конца группового этапа. В следующем матче «Атлетико» 23 ноября сыграет с ПСВ.