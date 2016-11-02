Диего Симеоне: Для меня, как для тренера матч с «Ростовом» был плохим
Главный тренер «Атлетико»
Диего Симеоне прокомментировал победу своих подопечных над «Ростовом» (2:1) в
матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Это был очень сложный матч. «Ростов» – сильный
соперник, мы это знали ещё после первого матча. Для меня, как для тренера этот
матч был плохим. Я с очень тяжёлым чувством принимаю его, плохо проведу
сегодняшнюю ночь и буду долго думать о случившемся. Но игроки «Атлетико» решили
ситуацию в свою пользу и выиграли», - цитирует Симеоне «Чемпионат.com».
Напомним, этой победой испанский клуб набрал 12 очков, тем самым обеспечив себе выход из группы за два тура до конца группового этапа. В следующем матче «Атлетико» 23 ноября сыграет с ПСВ.
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция