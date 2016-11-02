Чемпион Латвии по триатлону сжег себя у Вечного огня

Чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин совершил акт самосожжения в даугавпилсском парке Дубровина, сообщает Delfi.lv.

По информации источника, государственная пожарно-спасательная служба в городе Даугавпилс получила вызов в 00:16 на улицу Ригас, однако на месте (у памятника Вечного огня в парке Дубровина) обнаружила лишь труп обгоревшего человека. Впоследствии выяснилось, что погибшим является известный в прошлом спортсмен 29-летний Дмитрий Калинин.

Перед уходом из жизни Калинин поместил в своем аккаунте в Facebook несколько изображений с символикой запрещенной в России организации «Исламского государства» и с использованием нецензурных выражений ругал установившийся мировой порядок.

«Дорогие Друзья, Братья, Сестры я РАД приветствовать каждого порядочного человека, не в зависимости от конфессии, профессии, национальности, цвета кожи, разреза глаз или каких либо других признаков. Если Вы читаете это сообщение, смело будьте уверены, что процесс запущен и обратной дороги уже нет. Скажу честно, хотел записать видео обращение, в котором попытаться объяснить все происходящее и все то, что будет происходить, но как то не мог собраться с мыслью, откладывал все на последний момент, а в последний момент и вовсе в голове все перемешалось, накатил, дунул, не то что бы страшно, в себе я уверен, просто посторонняя тревога, все ли успел, все ли сделал, да и все таки, как не крути не каждый день себя зажигаешь. Да и как вам объяснить то, чего не объяснить, плюс Вы же все самые умные, где вас переубедишь, что большая часть информации которую вы получаете, которую с пеной у рта доказываете друг другу, начиная с ранних лет - школа, институты и тд... заканчивая тем днем когда Вас призовут - постная *****. Вот поэтому и приходиться порой идти на такие поступки, дабы Вы немного проснулись, как на сегодняшний день оторвали бы свои умные головы от телефонов, телевизоров и прочей лабуды, которая натягивает Вам ***** на уши, полностью убивая в Вас способность думать самостоятельно, оглянитесь и посмотрите, что происходит вокруг Вас….«, - написал в одной из записей в facebook Калинин.