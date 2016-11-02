Арсен Венгер: Нас удивил быстрый старт «Лудогорца»
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тренер лондонского «Арсенал» Арсен Венгер прокомментировал волевую победу своих
подопечных над «Лудогорцем» (3:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги
чемпионов.
«Мы должны были
сохранять хладнокровие. Думаю, нас удивил быстрый старт соперника, но после
того, как мы сравняли счет, игра перешла в положительное русло. Во втором тайме
мы действовали не столь свободного, но в итоге забили ближе к концовке матча. В
этой игре «Лудогорец» поддерживал интенсивность своей игры все 90 минут,
поэтому нам было сложнее, чем на «Эмирейтс», когда соперник опустил руки», -
сказал 67-летний наставник лондонского клуба.
Напомним, этой победой «канониры» за два тура до конца группового этапа обеспечили себе выход в в плей-офф. В следующем туре европейского турнира подопечные Арсена Венгера 23 ноября примут на «Эмерейтс» действующего чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».
Матч
Лудогорец - Арсенал - 2:3 (2:2)
Голы
Кафу 12 (1:0). Кесеру 15 (2:0). Джака 20 (2:1). Жиру 42 (2:2). Озил 88 (2:3).
Состав
Лудогорец: Борян, Паломино, Минев, Моци, Кафу, Марселиньо, Натанаэл, Абель, Дьяков, Вандерсон, Кесеру (Мисидьян, 80)
Арсенал: Оспина, Гиббс, Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Джака (Эль-Ненни, 87), Коклен, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 75), Санчес (Айвоби, 90), Жиру
Предупреждения:
Минев, 38 - Коклен, 60; Джака, 66; Дженкинсон, 70
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция