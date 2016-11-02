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Арсен Венгер: Нас удивил быстрый старт «Лудогорца»

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенал» Арсен Венгер прокомментировал волевую победу своих подопечных над «Лудогорцем» (3:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы должны были сохранять хладнокровие. Думаю, нас удивил быстрый старт соперника, но после того, как мы сравняли счет, игра перешла в положительное русло. Во втором тайме мы действовали не столь свободного, но в итоге забили ближе к концовке матча. В этой игре «Лудогорец» поддерживал интенсивность своей игры все 90 минут, поэтому нам было сложнее, чем на «Эмирейтс», когда соперник опустил руки», - сказал 67-летний наставник лондонского клуба.

Напомним, этой победой «канониры» за два тура до конца группового этапа обеспечили себе выход в в плей-офф. В следующем туре европейского турнира подопечные Арсена Венгера 23 ноября примут на «Эмерейтс» действующего чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».

Матч

Лудогорец - Арсенал - 2:3 (2:2)

Голы

Кафу 12 (1:0). Кесеру 15 (2:0). Джака 20 (2:1). Жиру 42 (2:2). Озил 88 (2:3).

Состав

Лудогорец: Борян, Паломино, Минев, Моци, Кафу, Марселиньо, Натанаэл, Абель, Дьяков, Вандерсон, Кесеру (Мисидьян, 80)

Арсенал: Оспина, Гиббс, Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Джака (Эль-Ненни, 87), Коклен, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 75), Санчес (Айвоби, 90), Жиру

Предупреждения:

Минев, 38 - Коклен, 60; Джака, 66; Дженкинсон, 70

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция

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