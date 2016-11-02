Арсен Венгер: Нас удивил быстрый старт «Лудогорца»

Главный тренер лондонского «Арсенал» Арсен Венгер прокомментировал волевую победу своих подопечных над «Лудогорцем» (3:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы должны были сохранять хладнокровие. Думаю, нас удивил быстрый старт соперника, но после того, как мы сравняли счет, игра перешла в положительное русло. Во втором тайме мы действовали не столь свободного, но в итоге забили ближе к концовке матча. В этой игре «Лудогорец» поддерживал интенсивность своей игры все 90 минут, поэтому нам было сложнее, чем на «Эмирейтс», когда соперник опустил руки», - сказал 67-летний наставник лондонского клуба.

Напомним, этой победой «канониры» за два тура до конца группового этапа обеспечили себе выход в в плей-офф. В следующем туре европейского турнира подопечные Арсена Венгера 23 ноября примут на «Эмерейтс» действующего чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».