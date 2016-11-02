Антуан Гризманн: «Ростов» похож по стилю игры на «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Предполагали, что игра будет такой непростой, теперь главная задача – сохранить первое место в группе. «Ростов» похож по стилю игры на «Атлетико», они отлично обороняются, демонстрируя хорошее взаимопонимание. Матч получился тяжелым, но главное, что мы взяли три очка, чем довольны», - цитирует Гризманна «Р-Спорт».

Напомним, этой победой испанский клуб набрал 12 очков, обеспечив себе выход из группы за два тура до конца группового этапа. В следующем матче «Атлетико» 23 ноября сыграет с ПСВ.