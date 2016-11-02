Антуан Гризманн: «Ростов» похож по стилю игры на «Атлетико»
Нападающий «Атлетико»
Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче четвертого
тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Предполагали, что игра будет такой непростой,
теперь главная задача – сохранить первое место в группе. «Ростов»
похож по стилю игры на «Атлетико», они отлично обороняются,
демонстрируя хорошее взаимопонимание. Матч получился тяжелым, но главное, что
мы взяли три очка, чем довольны», - цитирует Гризманна «Р-Спорт».
Напомним, этой победой испанский клуб набрал 12 очков, обеспечив себе выход из группы за два тура до конца группового этапа. В следующем матче «Атлетико» 23 ноября сыграет с ПСВ.
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция