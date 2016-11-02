Карло Анчелотти: «Бавария» заслужила победу в матче с ПСВ

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных над ПСВ (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч начался для нас тяжело. Но мы постепенно вернулись в игру и в конце завоевали заслуженную победу. Было важно контролировать их контратаки, чтобы не потерять уверенность в себе после 0:1. После перерыва мы стали играть быстрее, у нас было больше моментов. Заменами на Комана и Косту я хотел изменить систему, чтобы больше атаковать через фланги. Это было хорошо. Мы квалифицировались в 1/8 финала - это важно. Теперь у нас осталось два матча, чтобы добиться победы в группе», - сказал 57-летний наставник немецкого клуба.

Напомним, после четырех матчей европейского турнира в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку. В следующем туре мюнхенцы отправятся в Россию, где 23 ноября сыграют с «Ростовом».