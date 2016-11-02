Карло Анчелотти: «Бавария» заслужила победу в матче с ПСВ
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных над ПСВ (2:1) в матче
четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Матч начался для нас тяжело. Но мы постепенно вернулись в игру
и в конце завоевали заслуженную победу. Было важно контролировать их
контратаки, чтобы не потерять уверенность в себе после 0:1. После перерыва мы
стали играть быстрее, у нас было больше моментов. Заменами на Комана и Косту я
хотел изменить систему, чтобы больше атаковать через фланги. Это было хорошо.
Мы квалифицировались в 1/8 финала - это важно. Теперь у нас осталось два матча,
чтобы добиться победы в группе», - сказал 57-летний наставник немецкого
клуба.
Напомним, после четырех матчей европейского турнира в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку. В следующем туре мюнхенцы отправятся в Россию, где 23 ноября сыграют с «Ростовом».
Матч
Голы
Ариас 14 (1:0). Левандовски 34 (1:1 - пен.). Левандовски 74 (1:2).
Состав
ПСВ: Пасвеер, Изимат Марин, Виллемс (Бренет, 46), Шваб, Морено, Ариас, Перейро (Бергвейн, 67), Рамселар (Зинченко, 74), Прюппер, Гуардадо, де Йонг Л.
Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Алонсо, Видаль, Киммих (Коман, 64), Роббен (Коста, 64), Мюллер (Саншеш, 85), Левандовски
Предупреждения:
нет - Коман, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция