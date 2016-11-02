Кристиан Нобоа: Ничья не была бы справедливым результатом матча «Атлетико» - «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нет, ничья не была бы справедливым результатом. «Атлетико» выглядел лучше, это было видно. Да, мы оборонялись, старались зацепить ничью, которая для нас была бы очень важна, но такой результат не был бы справедлив. Они атаковали весь матч, создавали серьезное давление. Это футбол, нужно делать выводы и двигаться дальше. Не могу сказать, что дело в потере концентрации, мы были предельно собраны, просто такие моменты случаются. Наша цель – выкладываться полностью, она не меняется. Нужно стараться набирать очки, и в игре с тем же ПСВ мы можем этого добиться», - цитирует Нобоа «Р-Спорт».

Напомним, ростовчане, уступив на выезде «Атлетико», потеряли шансы на выход из группы в стадию плей-офф. В следующем туре европейского турнира «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию».