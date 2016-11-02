Александр Бубнов: Поражение «Ростова» — в какой-то степени невезение
Футбольный эксперт Александр
Бубнов прокомментировал поражение «Ростова» от «Атлетико» (1:2) в матче
четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В целом ростовчан можно похвалить за два матча против «Атлетико»
— оба раза уступили с минимальным счетом. Поражение в Мадриде — в какой-то
степени невезение. Ростовчане приехали изначально играть на 0:0, но все-таки
мастерство испанцев сказалось.
Что не понравилось — практические полное отсутствие
контригры. Сравнять счет удалось во многом благодаря секундной расслабленности
«Атлетико» — они понимали, что забитый мяч практически гарантия победы. Тут и
не уследили за Азмуном. В остальном «Ростов» все время провел в своей штрафной
площадке», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
После этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку. В следующем туре «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию», а «Атлетико» в этот же день сыграет с ПСВ.
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция