Александр Бубнов: Поражение «Ростова» — в какой-то степени невезение

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Ростова» от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В целом ростовчан можно похвалить за два матча против «Атлетико» — оба раза уступили с минимальным счетом. Поражение в Мадриде — в какой-то степени невезение. Ростовчане приехали изначально играть на 0:0, но все-таки мастерство испанцев сказалось.

Что не понравилось — практические полное отсутствие контригры. Сравнять счет удалось во многом благодаря секундной расслабленности «Атлетико» — они понимали, что забитый мяч практически гарантия победы. Тут и не уследили за Азмуном. В остальном «Ростов» все время провел в своей штрафной площадке», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку. В следующем туре «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию», а «Атлетико» в этот же день сыграет с ПСВ.