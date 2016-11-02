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Александр Бубнов: Поражение «Ростова» — в какой-то степени невезение

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Ростова» от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В целом ростовчан можно похвалить за два матча против «Атлетико» — оба раза уступили с минимальным счетом. Поражение в Мадриде — в какой-то степени невезение. Ростовчане приехали изначально играть на 0:0, но все-таки мастерство испанцев сказалось.

Что не понравилось — практические полное отсутствие контригры. Сравнять счет удалось во многом благодаря секундной расслабленности «Атлетико» — они понимали, что забитый мяч практически гарантия победы. Тут и не уследили за Азмуном. В остальном «Ростов» все время провел в своей штрафной площадке», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После этого матча в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку. В следующем туре «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию», а «Атлетико» в этот же день сыграет с ПСВ.

Матч

Атлетико - Ростов - 2:1 (1:1)

Голы

Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз

Предупреждения:

Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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