«Коламбус» обыграл «Даллас», Бобровский отразил 36 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обыграл «Даллас» со счетом 3:2 ОТ.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 36 бросков.

Таким образом, «Коламбус» набрал девять очков, а у «Далласа» в активе на одно очко меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» 5 ноября в 01:00 (мск) примет «Монреаль», а «Даллас» днем ранее в 02:30 (мск) начнет матч против «Сент-Луис».