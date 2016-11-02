«Коламбус» обыграл «Даллас», Бобровский отразил 36 бросков
В матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обыграл «Даллас» со счетом
3:2 ОТ.
Российский голкипер хозяев
льда Сергей Бобровский отразил 36 бросков.
Таким образом, «Коламбус»
набрал девять очков, а у «Далласа» в активе на одно очко меньше.
В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» 5 ноября в 01:00 (мск) примет «Монреаль», а «Даллас» днем ранее в 02:30 (мск) начнет матч против «Сент-Луис».
Матч
Коламбус - Даллас - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Фолиньо (Саад, Z. Werenski), 23:50 (1:0). Спецца (Одуйя, Джонс), 30:13 (1:1). Сегин (Бенн Д., Клингберг), 41:13 (1:2). Ганье (Эткинсон, Z. Werenski), 59:44 (2:2). Джонс (Саад, Веннберг), 60:46 (3:2).
Место и дата
02 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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