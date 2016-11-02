«Лейкерс» проиграли «Индиане», Мозгов набрал шесть очков
«Индиана Пэйсерс»
одержала победу над «Лейкерс» (115:108) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным
игроком матч стал Пол Джордж, заработавший 30 очков.
Российский центровой
«Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут, набрал шесть
очков, сделал пять подборов и два фола, совершил одну потерю.
После
победы на старте регулярного чемпионата «Лейкерс» проиграли третий матч подряд.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 3 ноября в гостях сыграет с «Атлантой», а «Индиана» на выезде встретится 4 ноября с «Милуоки Бакс».
Матч
Место и дата
02 ноября 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
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