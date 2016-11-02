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«Лейкерс» проиграли «Индиане», Мозгов набрал шесть очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Лейкерс» (115:108) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком матч стал Пол Джордж, заработавший 30 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут, набрал шесть очков, сделал пять подборов и два фола, совершил одну потерю.

После победы на старте регулярного чемпионата «Лейкерс» проиграли третий матч подряд.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 3 ноября в гостях сыграет с «Атлантой», а «Индиана» на выезде встретится 4 ноября с «Милуоки Бакс».

Матч

Индиана - Лейкерс - 115:108

Место и дата

02 ноября 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

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