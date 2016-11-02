Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:1.

В составе победителей дублем отметился Никита Кучеров и по разу отличились Стивен Стэмкос, Брайан Бойл Джей Ти Браун и Валттери Фильппула. В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Деннис Зайденберг.

Теперь на счету 23-летнего российского форварда 12 очков (3+9) в девяти матчах сезона.

Таким образом, «Тампа» набрала 12 очков, а у «Айлендерс» в активе по-прежнему осталось восемь очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» 4 ноября примет «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» сыграет с «Филадельфия Флаейрз».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Айлендерс - Тампа-Бэй - 1:6 (0:3, 0:3, 1:0)

Голы:

Кучеров (Хедман, Стэмкос), 3:21 (0:1). Кучеров (Хедман, Киллорн), 12:18 (0:2). Стэмкос (Кучеров, Коекок), 13:34 (0:3). Бойл (Филппула, Кэллахан), 26:17 (0:4). Браун 29:30 (0:5). Филппула (Кучеров, Коекок), 31:19 (0:6). Зайденберг (Таварес, Де Хаан), 59:30 (1:6).

Место и дата

02 ноября 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Анисимов возглавил таблицу бомбардиров НХЛРоссийский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов, заработав два очка в матче с «Калгари» (5:1), возглавил таблицу бомбардиров Национальной хоккейной лигиГолы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Калгари»В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Калгари Флэймз» со счетом 5:1.Две результативные передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2.«Рейнджерс» разгромил «Сент-Луис», забросив пять безответных шайбВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил на своем льду «Сент-Луис Блюз», забросив пять безответных шайб.«Коламбус» обыграл «Даллас», Бобровский отразил 36 бросковВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус» обыграл «Даллас» со счетом 3:2 ОТ.Александр Радулов: Я доволен, что вернулся в НХЛРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов поделился эмоциями от возвращения в Национальную хоккейную лигу.Остон Мэттьюс: Будет очень круто сыграть против МакдэвидаНападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эдмонтон Ойлерз».Артемий Панарин: Когда играю плохо, то говорю себе «Ну я и ушлепок!»Артемий Панарин: Когда играю плохо, то говорю себе «Ну я и ушлепок!»Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял интервью у Артемия Панарина, которому 30 октября исполнилось 25 лет.Александр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу ФетисовуАлександр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу ФетисовуКорреспондент «Советского спорта» в Калгари рассказывает о необычном случае, который произошел с Александром Овечкиным.Андерсон, Сивиур и Грабнер – звезды дня в НХЛНациональная хоккейная лига определила трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Артем Анисимов установил новый личный рекорд в НХЛРоссийский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» и установил личный рекорд.«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Джон Купер: Чем больше парни старались, тем хуже у них получалосьГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:6).«Вашингтон» победил «Калгари», Овечкин сделал голевую передачу«Вашингтон» выиграл в гостях у «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Александр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой словАлександр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой словФорварды «Канадиенс» Алекс Гальченюк и Александр Радулов дали блиц-интервью корреспонденту «Советского спорта» в Монреале.НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Тампу-Бэй», «Калгари» проиграл «Вашингтону» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Рейнджерс» разгромили «Тампу-Бэй», Кучеров сделал голевую передачу«Рейнджерс» одержали крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (6:1).«Чикаго» победил «Лос-Анджелес», Анисимов продлил результативную серию до семи матчей«Чикаго» выиграл у «Лос-Анджелеса» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Две передачи Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Торонто»«Айлендерс» нанесли поражение «Торонто» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Хет-трик Сивиура принес «Флориде» победу над «Детройтом»«Флорида» выиграла у «Детройта» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение