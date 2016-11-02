Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»
В матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» разгромила «Нью-Йорк
Айлендерс» со счетом 6:1.
В составе победителей
дублем отметился Никита Кучеров и по разу отличились Стивен Стэмкос, Брайан
Бойл Джей Ти Браун и Валттери Фильппула. В составе хозяев льда единственную
шайбу забросил Деннис Зайденберг.
Теперь на счету 23-летнего российского форварда 12 очков (3+9) в девяти матчах сезона.
Таким образом, «Тампа»
набрала 12 очков, а у «Айлендерс» в активе по-прежнему осталось восемь очков.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» 4 ноября примет «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» сыграет с «Филадельфия Флаейрз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Тампа-Бэй - 1:6 (0:3, 0:3, 1:0)
Голы:
Кучеров (Хедман, Стэмкос), 3:21 (0:1). Кучеров (Хедман, Киллорн), 12:18 (0:2). Стэмкос (Кучеров, Коекок), 13:34 (0:3). Бойл (Филппула, Кэллахан), 26:17 (0:4). Браун 29:30 (0:5). Филппула (Кучеров, Коекок), 31:19 (0:6). Зайденберг (Таварес, Де Хаан), 59:30 (1:6).
Место и дата
02 ноября 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция