Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:1.

В составе победителей дублем отметился Никита Кучеров и по разу отличились Стивен Стэмкос, Брайан Бойл Джей Ти Браун и Валттери Фильппула. В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Деннис Зайденберг.

Теперь на счету 23-летнего российского форварда 12 очков (3+9) в девяти матчах сезона.

Таким образом, «Тампа» набрала 12 очков, а у «Айлендерс» в активе по-прежнему осталось восемь очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» 4 ноября примет «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» сыграет с «Филадельфия Флаейрз».

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