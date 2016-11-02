«Рейнджерс» разгромил «Сент-Луис», забросив пять безответных шайб

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил на своем льду «Сент-Луис Блюз», забросив пять безответных шайб.

В составе победителей шайбы забросили: Дэн Жирарди, Джимми Веси, Рик Нэш, Матс Цуккарелло и Кевин Хейз.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 15 минут, а россияне из «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Наиль Якупов 17 и 10 минут соответственно. Ни один из игроков с российским паспортом в этом матче результативными действиями не отметился.

Таким образом, команда из Нью-Йорка набрала 14 очков, а у «Сент-Луис» в активе по-прежнему 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат