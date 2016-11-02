«Рейнджерс» разгромил «Сент-Луис», забросив пять безответных шайб
В матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил на своем льду «Сент-Луис
Блюз», забросив пять безответных шайб.
В составе победителей
шайбы забросили: Дэн Жирарди, Джимми Веси, Рик Нэш, Матс Цуккарелло и Кевин
Хейз.
Российский нападающий «Рейнджерс»
Павел Бучневич провел на льду 15 минут, а россияне из «Сент-Луиса» Владимир
Тарасенко и Наиль Якупов 17 и 10 минут соответственно. Ни один из игроков с
российским паспортом в этом матче результативными действиями не отметился.
Таким образом, команда из Нью-Йорка набрала 14 очков, а у «Сент-Луис» в активе по-прежнему 12 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Сент-Луис - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Жирарди (Макдона, Крейдер), 9:37 (1:0). Весей (Степан, Скджей), 11:11 (2:0). Нэш (Весей), 26:18 (3:0). Зукарелло (Зибанежад, Крейдер), 32:55 (4:0). Хэйс (Миллер, Весей), 38:17 (5:0).
Место и дата
02 ноября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция