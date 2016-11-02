Две результативные передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
В матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег
Джетс» со счетом 3:2.
В составе победителей
шайбы забросили Карл Алзнер, Маркус Юханссон и Джей Бигл, а у хозяев льда
отличились Марк Шайфли и Адам Лоури.
Российский нападающий
гостей Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Его соотечественники
и партнеры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов получили по две минуты
удаления и очков в матче не заработали.
Таким образом, «Вашингтон» набрал 13 очков, а у «Виннипег» по-прежнему восемь очков.
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