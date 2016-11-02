Две результативные передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2.



В составе победителей шайбы забросили Карл Алзнер, Маркус Юханссон и Джей Бигл, а у хозяев льда отличились Марк Шайфли и Адам Лоури.

Российский нападающий гостей Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Его соотечественники и партнеры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов получили по две минуты удаления и очков в матче не заработали.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 13 очков, а у «Виннипег» по-прежнему восемь очков.

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